Karius desculpou-se - "Não sei o que se passou. Sinto muito pelos meus companheiros por ter perdido a final. Tentaram animar-me no balneário, mas sinto muito", disse no final - porém, a imprensa internacional refere uma eventual proposta do Liverpool para garantir Donnarumma como uma das causas para tanta desconcentração num jogo tão importante.

Champions 'escapou' por entre as mãos de Karius

Karius teve 'bloqueio' e Benzema acabou a celebrar

Inevitavelmente Loris Karius fica ligado à derrota do Liverpool na final da Liga dos Campeões , sábado, frente ao Real Madrid. O guarda-redes alemão de 24 anos esteve em destaque pela negativa no 1.º golo do Real Madrid, apontado por Benzema , e também no terceiro, o segundo de Gareth Bale no jogo . Uma exibição para esquecer... ou, segundo Oliver Kahn, para colocar em causa uma carreira."Estou sem palavras. Não me recordo de ter visto algo de tão brutal para um guarda-redes numa final. Uma noite como esta pode destruir uma carreira", afirmou o antigo guardião germânico, de 48 anos, comentador do canal ZDF.