Onana, dois gorilas e muita pressão: Elogio de Garnacho ao colega pode valer castigo

Já vimos algo semelhante com Bernardo Silva há alguns anos, quando o internacional português publicou a imagem de um chocolate 'Conguito' e a associou ao companheiro de equipa Benjamin Mendy, com o qual tinha excelente relação. Agora vamos assistir a algo semelhante com Alejandro Garnacho, do Manchester United, que fez uma publicação nas redes sociais onde associou o colega Andre Onana a um gorila.

O craque argentino colocou uma foto do guarda-redes camaronês com dois 'emojis' de gorilas e os adeptos foram os primeiros a avisar o sul-americano de que poderia ter problemas associados a racismo e discursos de ódio, uma vez que a federação inglesa é implacável e atua mesmo sem denúncia por parte dos alvos dos 'ataques'.

Uma das primeiras reações, curiosamente, foi do próprio Onana, que colocou ponto final na especulação. "As pessoas não podem escolher aquilo que me ofende. Sei exatamente o que o Garnacho quis dizer: poder e força. Este assunto não deve passar daqui."



Refira-se que esta publicação aconteceu depois da célebre vitória (1-0) do Manchester United frente ao Copenhaga, isto num jogo em que o guarda-redes camaronês salvou os red devils ao defender um penálti no último minuto, ajudando assim a turma de Bruno Fernandes e Diogo Dalot a conquistar a primeira vitória no Grupo A da Liga dos Campeões. Ainda assim, a Federação Inglesa de Futebol está a investigar o caso e Garnacho corre mesmo o risco de ser punido.