Onana gostava de rumar ao Chelsea

André Onana, guarda-redes camaronês do Ajax, parece já ter decidido em que clube quer alinhar na próxima temporada. De acordo com o portal ‘Goal’, o jogador africano já terá assumido junto de círculos próximos que tem vontade de alinhar ao serviço do Chelsea.

Onana, de 23 anos, cumpre a quarta temporada ao serviço do emblema de Amesterdão e é um dos pilares da formação holandesa, sonhando agora com a possibilidade de rumar à Premier League.

Em Stamford Bridge as exibições do espanhol Kepa estão a desagradar os responsáveis do emblema londrino e, por isso, esta é uma transferência que parece ter pernas para andar.