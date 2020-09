Osimhen rejeitou Manchester United por não querer lutar pela titularidade com Ighalo

Andrew Osimhen, irmão mais velho de Victor Osimhen, avançado nigeriano que transferiu-se nesta janela de transferências para o Nápoles a troco de 40 milhões de euros, revelou que o ex-dianteiro do Lille teve a oportunidade de reforçar o Manchester United, mas que optou por não fazê-lo por "respeito" ao compatriota Odion Ighalo.





"É verdade que o Manchester United queria o Victor [Osimhen] mas ele disse-me que tinha muito respeito por Odion Ighalo para competir com ele por um lugar na equipa principal. O meu irmão tem uma grande estima por Ighalo e não queria estar a mudar-se para Old Trafford para batalhar por um lugar na frente de ataque com o melhor marcador da CAN em 2019", referiu Andrew Osimhen, em declarações exclusivas à 'Complete Sports'.

Recorde-se que o avançado do Manchester United terminou como o melhor marcador do Campeonato das Nações Africanas, com 5 golos e 1 assistência com a camisola da Nigéria, ficando à frente de nomes como Sadio Mané (Senegal, 3 golos) e Riyad Mahrez (Argélia, 3 golos).