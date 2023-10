Oxford Utd arrisca-se a ficar sem estádio e já tem planos para o novo: «Uma corrida contra o tempo»

Notícias preocupantes para todos os adeptos do Oxford United. O clube inglês, que atualmente milita na terceira divisão de futebol do país (League One), informou esta terça-feira os seus apoiantes que não tem quaisquer perspetivas de renovar o atual contrato com o Kassam Stadium, recinto que recebe os jogos caseiros dos yellows até 2026, alertando para a necessidade de o emblema avançar para a construção da sua nova 'casa'. Através de uma publicação nas redes sociais, o clube divulgou algumas das imagens que servem de protótipo para o estádio que deverá estar construído até ao verão de 2026, um recinto que se prevê um custo total de 100 milhões de libras (cerca de 115 milhões de euros na conversão atual)."Temos o prazer de anunciar a próxima fase do nosso projeto inovador para construir uma nova casa para o Oxford United e um novo destino fantástico para a população de Oxfordshire. O nosso objetivo é criar um marco sustentável para o desporto, entretenimento e estilo de vida em Oxfordshire, que seja adorado por todos e reconhecido a nível internacional. Com o nosso atual acordo com o Kassam Stadium a terminar em 2026, e sem esperança de renovação de contrato, a única alternativa é encontrar uma nova casa. Há a necessidade urgente de desenvolver um novo estádio, a fim de proteger a existência futura desta instituição de Oxfordshire", pode ler-se na nota emitida pelo clube no seu site oficial. "Estamos numa verdadeira corrida contra o tempo", acrescenta ainda o clube inglês.Para além do elevado custo, espera-se que o possível novo estádio do Oxford United tenha 16 mil lugares sentados, para além de um hotel com 180 quartos, alguns restaurantes, um centro de conferências e um espaço para saúde e bem-estar. Prevê-se ainda que na zona circundante do recinto, que deverá ser construído no sul de Kidlington, numa zona conhecida por 'The Triangle'. Tudo isto terá de ser aprovado pelos adeptos do clube, que terão a possibilidade de se fazer ouvir muito em breve.O clube quer que as futuras instalações sirvam as equipas masculina e feminina de futebol.