Oxlade-Chamberlain renova contrato com o Liverpool

O médio inglês do Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain estendeu a ligação com atual campeão europeu, ao assinar um "contrato de longa duração", anunciaram esta quinta-feira os reds no seu site oficial.Depois de em 2017 ter ingressado na equipa orientada pelo alemão Jurgen Klopp, Chamberlain sofreu uma lesão grave, que o impossibilitou de dar o contributo à equipa em 2018/2019, mas esta temporada já foi opção em três encontros do Liverpool.Para o médio, de 26 anos, a renovação é vista como uma oportunidade para recuperar o tempo perdido."Sinto que perdi um ano, pelo que, obviamente, aconteceu. Por isso estou muito emocionado de poder assinar. Sinto que é uma oportunidade para trazer aquele ano de volta e compensar o tempo perdido. Espero fazer boas prestações", declarou.