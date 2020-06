Pablo Marí falha resto da temporada

Pablo Marí, defesa central do Arsenal que no ano passado esteve cedido ao Flamengo de Jorge Jesus, foi titular na visita dos gunners ao reduto do Manchester City, no regresso da Premier League. Aos 24 minutos, o jogador espanhol de 26 anos, deitou-se no relvado a queixar-se do tornozelo direito e teve mesmo de abandonar o terreno de jogo, dando lugar ao ex-central do Benfica, David Luiz.





O 'The Athletic' avança mesmo que Pablo Marí pode ter de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica e, por isso, vai falhar o resta da presente temporada. Consoante a necessidade de ser operado ou não, deverá saber-se melhor qual o tempo de paragem estimado. Mas, para já, a imprensa britânica avança mesmo que o ex-jogador de Jorge Jesus não joga mais, até pelo menos setembro.