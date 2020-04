Pablo Marí quer ficar no Arsenal ao invés de voltar para o Flamengo de Jesus

Pablo Marí está emprestado pelo Flamengo ao Arsenal até 30 de junho e o defesa espanhol já deixou claro que não quer voltar ao Brasil, onde foi campeão do Brasil e da Libertadores às ordens de Jorge Jesus.





"Espero que o Arsenal e eu possamos continuar a competir até ao final da época e a conquistar coisas boas, tornando a transferência definitiva. Veremos o que irá acontecer porque neste momento, com o vírus, tudo se tornou mais difícil", vincou o jogador espanhol em declarações à Sky Sports.A equipa comandada por Mickael Arteta pagou cinco milhões de euros para contar com os serviços do central, de 25 anos. O negócio poderá ascender aos 16 milhões de euros caso a transferência do futebolista formado no Maiorca se torne definitiva e este cumpra os objetivos estabelecidos no contrato.Recorde-se que Marí ingressou nos gunners em janeiro e soma apenas dois jogos oficiais pela equipa principal: nas vitórias ante Portsmouth e West Ham.