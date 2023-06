Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pai Dalot explica renovação (até 2028) com United: «Já está a fazer parte do 'renascimento' do clube» Jacinto Teixeira sublinha que o lateral "está perfeitamente adaptado e identifica-se" com o emblema de Old Traford