Pai de Mason Mount manda Mourinho... calar-se

Tony Mount, pai de Mason Mount, jogador do Chelsea de 20 anos, aproveitou a vitória dos blues sobre o Tottenham no passado fim de semana para mandar calar José Mourinho, agora treinador dos spurs, na sua página de Twitter, tendo em conta as palavras proferidas pelo técnico português quando estava desempregado e fazia comentários para a Sky Sports.





Quando o Chelsea perdeu com o Manchester United, Mourinho criticou os jovens da equipa de Frank Lampard. "Olhas para as atuações de Mason Mount, Tammy Abraham e até de Andreas Christensen e dás conta que para jogos desta dimensão, é preciso algo mais", criticou Mourinho na televisão inglesa.Depois da boa exibição do Chelsea e consequente vitória por 2-0, na visita ao reduto do Tottenham em encontro da 18.ª jornada da liga inglesa, Tony Mount publicou a fotografia da apresentação de Mourinho nos spurs, com um emoji de fecho na boca, numa clara intenção de mandar o treinador luso calar-se.