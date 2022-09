Palhinha viu o quinto amarelo em sete jornadas e desfalca o Fulham frente ao Newcastle

João Palhinha revelou-se decisivo ao fazer um dos golos da reviravolta do Fulham em casa do Nottingham Forest (2-3). E que golo! O médio português empolgou-se nos festejos e celebrou junto aos adeptos dos londrinos, acabando por ver uma cartolina amarela.Marco Silva já sabe que irá ser privado de um dos melhores jogadores da equipa na partida ante o Newcastle, a 1 de outubro, a contar para a nona jornada da Premier League. João Palhinha cumpre uma sequência de cinco amarelos - em apenas sete rondas no campeonato inglês - e irá privar o técnico português no encontro de Craven Cottage.Na época de estreia em Inglaterra, o ex-Sporting soma já dois golos em sete jogos oficiais, tendo sido titular em todos eles.