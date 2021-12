Pandemia agita Premier League: Capitães vão reunir e definir medidas de luta

Os capitães dos 20 clubes da Premier League estão unidos e preparam-se para tomar medidas relativamente aquilo que consideram ser essencial - a saúde dos futebolistas do principal escalão do futebol em Inglaterra.

A notícia foi dada por Jordan Henderson, capitão do Liverpool, que anunciou que os líderes de balneário vão encontrar-se esta quinta-feira em vídeo-conferência e definir possíveis medidas de luta. Isto porque estão desagradados com o facto da Liga inglesa ter anunciado que os jogos que estavam agendados para a altura do Natal e Fim de Ano não irão sofrer qualquer tipo de alteração e serão disputados na mesma, apesar do fantasma da pandemia pairar forte no país.

"As pessoas não percebem o quão intenso é até estarem a assistir de perto. O futebol é tudo para nós e queremos estar ao mais alto nível, mas a saúde é o mais importante e não acho que ela esteja a ser protegida", revelou à BBC.