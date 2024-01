Parece impossível: Van Dijk foi rejeitado pelo Arsenal por ser demasiado calmo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Virgil van Dijk é um dos grandes centrais do futebol moderno. Despontou nos holandeses do Groningen e rumou em 2013 para o Celtic, onde cimentou o seu nome. Inglaterra chamou por ele e acabou ao serviço do Southapton, em 2015. Mais tarde, como sabemos, foi mostrar o que valia em Anfield.

Mas quando trocou a Escócia pela Premier League, estava no topo da lista de prioridades dos londrinos do Arsenal, como detalhou John Collins, que na época era adjunto de Arsène Wenger. Mas Van Dijk tinha um problema, de acordo com o departamente de scouting dos gunners...

"O Steve Rowley era o diretor dos scouts do Arsenal e achou que ele era demasiado calmo. Apesar de cumprir com todos os outros requisitos, como força, distribuição, capacidade aérea, entre muitas outras, falhava nesse ponto. Nunca mostrava entusiasmo ou nervosismo e ele achou que isso poderia ser prejudicial", registou Collins.