Parece que foi ontem: Quando Roy Hodgson transferiu... o jogador errado

Roy Hodgson, de 76 anos, continua a ser uma verdadeira figura de culto no futebol inglês. Dono de uma simpatia tremenda e um currículo de qualidade, o treinador é respeitado por todos e as suas histórias já se tornaram icónicas. Uma delas, recuperada esta semana pela imprensa inglesa, detalha como Hodgson conseguiu fazer algo quase impossível no futebol moderno - transferir o jogador errado.

O antigo selecionador inglês, que esteve nos Europeus de 2012 e 2016 e no Mundial de 2014, tem uma carreira longa e diversificada e com diversos altos e baixos. Foi ainda seleccionador da Suíça (presente no Mundial 1994), da Finlândia e ainda dos Emirados Árabes Unidos, além de orientar clubes por toda a Europa.

Treinador do ano na Premier League em 2010, ao comando do Fulham, foi considerado um treinador ultrapassado pela imprensa inglesa quando dirigiu a seleção do seu país e teve ainda uma passagem mal sucedida pelo Liverpool, onde protagonizou o tal episódio curioso - transferiu o jogador errado, um extremo sueco de nome Alex Kacaniklic. E tudo por causa do nome do jogador...

"Ele queria o Paul Konchesky, do Fulham, e para o garantir, tinha de ceder dois jogadores. E assim fez - Lauri Dalla Vale e Alexander Kacaniklic. Na cabeça dele, pensava que tinha cedido outro Alex para contratar o Konchesky, mas era eu... Foi uma risada, apesar da gravidade do tema. Mais tarde ele pediu-me para regressar nessa altura já era tarde demais", explicou Kacaniklic.