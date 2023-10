Parece uma novela: Sancho mantém 'contacto regular' com treinador do Dortmund

Jadon Sancho está cada vez mais longe da continuidade em Old Trafford. Está em guerra aberta com o treinador Erik ten Hag e, sabe-se agora, já vai mantendo um contacto regular com Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund.

O extremo de 23 anos, que está proibido de frequentar as instalações do clube enquanto não pedir desculpa ao treinador holandês, já sabe que o cenário mais realista é a saída do Manchester United no próximo mercado de transferências. E, ironicamente, fontes próximas do jogador garantem à imprensa inglesa que este tem estado em contacto telefónico com Terzic, com quem trabalhou na Alemanha durante os seis meses em que Terzic foi interino do Borussia.

Mais tarde assumiu mesmo o comando técnico dos amarelos de Dortmund de forma oficial e agora veria com bons olhos o regresso do miúdo que saiu rumo a Inglaterra para se fazer homem. Juntos levantaram a Taça da Alemanha 2021 e podem agora voltar a ter uma parceira de sucesso.

No meio de toda esta equação, falta um detalhe... enorme. Dificilmente o Borussia Dortmund terá capacidade financeira para resgatar o internacional inglês. Contudo, um empréstimo poderá surgir como opção mais viável.