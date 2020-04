«Parecia um rapper em ascensão»: Klopp recorda o dia em que conheceu Sadio Mané

Vencedor da Bola de Ouro africana, que coroa o melhor jogador africano do ano, e um dos melhores jogadores do Mundo. É assim que Sadio Mané, extremo do Liverpool, é conhecido hoje em dia pelos amantes de futebol. Mas nem sempre foi assim.





No documentário sobre a vida e carreira do internacional pelo Senegal, elaborado pela Rakuten TV, à qual o jornal espanhol ‘Marca’ teve acesso, Jürgen Klopp, atual treinador dos reds, recordou o momento em que conheceu o seu pupilo e como a sua aparência na altura deitou por terra uma transferência para o Borussia Dortmund."Lembro-me da primeira vez que vi o Sadio. Foi em Dortmund. Vi um rapaz muito jovem sentado. Tinha um boné de basebol para trás, parecia um rapper em ascensão e disse logo: ‘Não tenho tempo para isto’. A nossa equipa era muito boa, precisava de alguém que pudesse tolerar não ser titular desde o primeiro momento", referiu o técnico alemão, sem negar que errou naquele momento: "Costumava achar que era muito bom a ler as pessoas, mas com ele enganei-me. Ele seguiu a sua carreira e continuou o êxito que já tinha no Salzburgo."