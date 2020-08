Passado sombrio de lenda do Pourtsmouth: «Chutava aos guarda-redes no aquecimento meio bêbado»

Alan Knight não fez uma boa transição quando acabou a carreira de futebolista e teve de entrar no 'mundo real'. A antiga lenda do Portsmouth, ex-treinador de guarda-redes, agora com 59 anos, ajuda hoje outros desportistas, mas conta ao jornal Daily Mail que passou por um mau bocado, sobretudo por causa do álcool.





"Tive esses momentos, em que se pensa acabar com a vida. Quando não tinha para onde ir, dormia no carro. Sentava-me e pensava em todo o tipo de coisas. Ligar uma mangueira ao carro? Seria essa a forma mais fácil? Todas estas coisas passam-nos pela cabeça quando estamos em baixo", recorda Knight.O antigo guarda-redes, que fez mais de 800 jogos pelo Portsmouth, recorda que lhe diziam que precisava de ajuda. "Diziam-me que era alcoólico, mas eu não o aceitava. Agora, olhando para trás vejo que era alcoólico já nos tempos em que jogava. Havia uma cultura de bebida, mas não se podia beber dois dias antes dos jogos. Como treinador não tinha essas regras. Chutava aos guarda-redes no aquecimento meio bêbado.""A minha vida pessoal desmoronou-se. Separei-me da minha mulher e perdi dinheiro. Perdi a casa e em vez de me organizar financeiramente, meti a cabeça na areia e achava que tudo estava bem", acrescentou.Depois de uma passagem pelos EUA, regressou em 2006 a Inglaterra mas as coisas não melhoraram. "Não tinha onde viver e conseguir trabalho no futebol tornou-se impossível. Não tinha dinheiro para alugar uma casa e dormia nos sofás de amigos e antigos companheiros de equipa. Cobrava algum dinheiro por sessões de treino ocasionais, mas continua a beber. Acabava sempre no pub.""Num sábado acordei com a roupa de dois dias, uma camisa branca coberta de terra, e comecei a chorar". Decidiu não beber mais. Começou a trabalhar, alugou uma casa. "A minha vida mudou, tenho uma relação melhor com as minhas filhas. Tenho três netos, uma esposa, enteados, uma nova vida. Foi fantástico poder regressar ao futebol", referiu o agora embaixador do Portsmouth.