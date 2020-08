Participou em 'reality show' e agora vai assinar pelo Charlton

Dennon Lewis participou na 'Ilha do Amor', mas não encontrou o amor. Encontrou, isso, sim, uma oportunidade de jogar no Charlton...





O avançado alinhava pelo Wealdstone, na 5.ª divisão inglesa, mas está agora em vias de assinar pelo clube da League One (3.ª Divisão).Mas não se pense que Dennon Lewis vai subir de divisão apenas por causa do 'reality show' em que participou. No Wealdstone marcou 14 golos, fez 11 assistências e o clube foi campeão. Foi ainda considerado o melhor jogador da temporada e o melhor jogador jovem da prova. Depois, a fama bateu-lhe à porta pela 'Ilha do Amor'.O avançado, de 23 anos, foi formado na Academia do Watford, clube pelo qual assinou o seu primeiro contrato profissional em 2015. Foi internacional sub-21 em 2015/16.O treinador do Charlton, que o conhecia dos tempos em que era adjunto da equipa de sub-21 do Watford, viu-o e considerou-o o substituto perfeito para Macauley Bone, avançado que está prestes a deixar o clube.