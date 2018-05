Continuar a ler

A UEFA castigou-o com a suspensão de todas as competições europeias até 30 de junho de 2018, tendo em conta os incidentes.



Quando assinou pelos 'hammers', em fevereiro, o defesa explicou que queria "terminar os últimos anos de carreira de outra forma".



Esta época, Evra fez apenas cinco jogos pelo West Ham, todos na liga inglesa.



O ex-internacional francês, que conta com 81 jogos pela França, iniciou a carreira no CS Brétigny e conta com passagens pelo Nice, Mónaco, Manchester United e Juventus, antes de ter rumado a Marselha.



Patrice Evra vai deixar o West Ham no final do seu contrato, que termina no final da temporada, em 30 de junho, anunciou esta quinta-feira o clube londrino.O defesa-lateral, de 37 anos, chegou a Inglaterra em fevereiro, encontrando clube depois de ter agredido um adepto do Marselha em novembro de 2017, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, antes do jogo com o Vitória.

Autor: Lusa