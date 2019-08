Patrocinadores lutam por Maguire enquanto este usa botas... de marca branca

Harry Maguire está a despertar uma autêntica guerra entre várias marcas de equipamento desportivo que querem patrocinar o jogador do Manchester United. Em causa estão as suas chuteiras.





O defesa, que neste verão chegou a Old Trafford por cerca de 87 milhões de euros, ainda não tem marca para equipar os seus pés e, por isso mesmo, estreou-se pelos red devils na Premier League com umas botas totalmente pretas, sem qualquer marca à vista.O jornal 'The Sun' afirma que Nike, Adidas, Puma e Under Armour batalham pela preferência do jogador e em cima da mesa está um contrato a longo prazo no valor de 750 mil euros por temporada. Até lá, Maguire deve continuar a calçar... marca branca.