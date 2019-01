Paul Gascoigne vai ser julgado em outubro por assédio sexual: «Estou com muito medo»

O antigo futebolista internacional inglês Paul Gascoigne vai ser julgado em outubro por assédio sexual a uma mulher a bordo de um comboio, revelou esta terça-feira um juiz britânico.O ex-médio de Tottenham e Newcastle terá beijado e abraçado de forma imprópria uma mulher sem o seu consentimento, durante uma viagem de comboio entre York e Durham, no norte de Inglaterra, a 20 de agosto.Paul Gascoigne, de 51 anos, declarou-se hoje inocente, perante um tribunal em Middlesbrough, e a sua advogada, Michelle Heeley, explicou que o ex-jogador "tende a abraçar as pessoas sem ter uma conotação sexual"."Estou muito preocupado e estou com muito medo. Estou impaciente para ser julgado, pois não fiz nada de errado", disse o antigo jogador, que tem já um longo histórico de problemas com a justiça.O juiz Simon Bourne-Arton concedeu a Paul Gascoigne fiança incondicional até o momento do julgamento, que começará em 14 de outubro com a acusação de "agressão sexual por toque".Gazza, que também passou pela Lazio, Everton e Middlesbrough, é considerado um dos futebolistas ingleses mais talentosos de sempre, embora tenha tido uma carreira conturbada, devido a mau comportamento e ao abuso de álcool.Após pendurar as chuteiras, em 2005, Paul Gascoigne continuou a aparecer nas primeiras páginas dos jornais sensacionalistas, sobretudo por causa dos seus problemas com o abuso de bebidas alcoólicas e drogas.