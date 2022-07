Paul Ince: dos elogios ao Benfica e a Florentino às recordações dos duelos com Rui Costa em Itália

Paul Ince, treinador do Reading, tirou um pouco do seu tempo para falar aos jornalistas no final do jogo-treino contra o Benfica, realizado este sábado no St. George's Park, em Inglaterra. O antigo internacional inglês que jogou no Inter Milão recordou o período em que defrontou Rui Costa, entre 1995 e 1997, quando o agora presidente do Benfica era jogador da Fiorentina.





"Rui Costa? Claro que me lembro dele. Jogámos juntos na Serie A. É um grande homem, era um grande jogador. Podia fazer de tudo um pouco, golos, ótimos passes... de tudo um pouco", começou por dizer o técnico do Reading, que deixou ainda elogios ao plantel - ainda extenso - das águias, ao seu treinador Roger Schmidt e a Florentino Luís."Era um jogo muito importante para nós, são uma equipa muito boa. O Benfica tem muitos e bons jogadores. Foi um grande teste para nós, têm jogadores com muita técnica, que estão noutro patamar que nós, e nós aceitamos isso. Se vejo os jogos da liga portuguesa? Eu tenho uma casa no Algarve há 25 anos, por isso é claro que vejo. Se jogarem como jogaram hoje, têm uma grande chance [de ganhar o campeonato]. O treinador parece ser uma pessoa muito simpática. [Florentino] Luís gostei dele, é um bom jogador. Espero que eles tenham uma boa temporada", acrescentou, terminando a sua intervenção à comunicação social com um comentário sobre aquilo que espera do avançado português Lucas João para a nova época desportiva.

"Lucas é muito importante para nós, não marcou os golos que marcou na outra temporada. Tem de estar bem fisicamente. Se marcar os golos que normalmente marca, vamos estar muito bem este ano. É um jogador top quando está bem."