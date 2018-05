Continuar a ler

Lambert, de 48 anos, é já o quarto técnico da Premier League que termina contrato esta semana, depois do português Carlos Carvalhal, que também não conseguiu a manutenção do Swansea no principal escalão do futebol inglês, e dos ingleses



O ex-futebolista escocês chegou ao Stoke City em janeiro, sucedendo a Mark Hughes, e deixou o clube na 19.ª posição com 33 pontos. O treinador já trabalhou em clubes como o Wolverhampton, Aston Villa e Norwich, sendo que neste último venceu o campeonato da 3ª divisão inglesa.





Lambert, de 48 anos, é já o quarto técnico da Premier League que termina contrato esta semana, depois do português Carlos Carvalhal, que também não conseguiu a manutenção do Swansea no principal escalão do futebol inglês, e dos ingleses Sam Allardyce (Everton) e David Moyes (West Ham).O ex-futebolista escocês chegou ao Stoke City em janeiro, sucedendo a Mark Hughes, e deixou o clube na 19.ª posição com 33 pontos. O treinador já trabalhou em clubes como o Wolverhampton, Aston Villa e Norwich, sendo que neste último venceu o campeonato da 3ª divisão inglesa.

O treinador Paul Lambert vai deixar o Stoke City quatro meses após ter chegado, anunciou esta sexta-feira o clube inglês, no mesmo dia em que foi anunciada a saída do técnico português Carlos Carvalhal do Swansea O escocês não conseguiu evitar a descida do clube à 2ª divisão inglesa, e os Potters rescindiram contrato por "mútuo acordo", divulgou esta sexta-feira o clube em comunicado.

Autor: Lusa