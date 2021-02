Paul Merson diz que Bruno Fernandes não deve ser o jogador do ano e aponta nome de outro português

Bruno Fernandes chegou ao Manchester United há pouco mais de um ano e até agora tem sido a principal figura dos red devils. Além das grandes exibições, com regularidade assinalável, os golos e assistências do português não deixam ninguém indiferente e muitos apontam o antigo médio do Sporting como grande favorito ao prémio de jogador do ano da Premier League, atribuído pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA). Mas nem todos pensam assim e Paul Merson, antigo internacional inglês, é um desses exemplos.





"Na questão do jogador do ano, gosto que seja alguém que teve efeito numa equipa que venceu algo. Gosto muito do Bruno Fernandes, adoro o que ele fez no Manchester United. As pessoas dizem que não pode ser comparado ao Eric Cantona até que o United faça o que aquela equipa fez em termos de troféus, mas o que mais pode ele fazer? Está a fazer o seu trabalho inacreditavelmente bem. Tudo o que pode fazer é criar oportunidades e marcar golos e é exatamente isso que tem feito, mas não pode defender tudo ao mesmo tempo. Resta-lhe continuar a fazer o seu trabalho da forma que melhor sabe, pois carrega um grande clube aos ombros e isso exige muito esforço, acreditem", afirmou o histórico avançado do Arsenal, à Sky Sports.Paul Merson defende por isso que o prémio deve ser entregue a... Rúben Dias, pelo impacto que o defesa-central português teve no Manchester City, atual líder do campeonato inglês e principal candidato ao título. Os citizens sofreram apenas 15 golos em 25 jogos e Merson diz que grande parte disso se deve ao internacional português."Olho para o Rúben Dias e penso, 'uau'. Já viram o Man. City sofrer menos golos numa temporada do que nesta? Acho que ele está começando a ganhar a reputação de alguém como Virgil van Dijk. Penso que os jogadores têm medo dele, que não conseguem ultrapassá-lo no um-para-uim. Neste momento não posso olhar para mais ninguém como o melhor jogador da época. Quando falamos nisto temos de escolher alguém que ganhou o campeonato. Trata-se de um jogo de equipa e tem de escolher-se um jogador da equipa que ganha. É por isso que aponto o Rúben Dias. Ele fez do Manchester City uma equipa muito melhor do que era na época passada", justificou o antigo internacional inglês, de 52 anos.As casas de apostas já traçam possíveis cenários para quem poderá ser o melhor jogador da Premier League para a PFA. Na Sky Bet, Bruno Fernandes surge como o principal favorito a conquistar o prémio, com uma odd de 2, enquanto que Rúben Dias é o 3º jogador com odd mais baixa (9). Entre os dois portugueses surge Ilkay Gündogan, médio do Manchester City, com uma odd de 6. Resta, no entanto, esperar pelo final da época para conhecer o sucessor de Kevin de Bruyne.