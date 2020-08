Paul Parker diz que o Bruno Fernandes vai "rebentar" se o Man. United não se reforçar

Paul Parker, antigo jogador do Manchester United, acredita que a equipa é capaz de dar continuidade ao bom final de campeonato, agora na Liga Europa. O ex-internacional inglês depositou, este domingo, em declarações ao 'TalkSport', confiança na turma orientada por Ole Gunnar Solskjäer em conseguir um triunfo diante do Copenhaga, esta segunda-feira, a contar para os 'quartos' da prova europeia de clubes e, quiçá, levantar o troféu.





"Penso que o Manchester United é capaz [de vencer a Liga Europa] e garantir a Liga dos Campeões, da forma com que têm jogado desde que regressaram do confinamento. É escusado dizer que eles conquistaram o campeonato pós-confinamento em termos de pontos, por isso só podem estar confiantes. É muito provavelmente uma das equipas mais confiantes do United desde 2013", começou por dizer o antigo jogador.Contudo, o Manchester United precisa de assegurar algumas contratações para a próxima temporada, caso contrário, Paul Parker afirma que Bruno Fernandes, médio português que brilhou desde o momento em que chegou a Old Trafford, irá explodir com tanta "responsabilidade" que já carrega "às suas costas".

"Mas eles precisam de contratações. Não podem continuar como estão, não há como continuarem da mesma forma. Bruno Fernandes vai rebentar em breve porque ele já carrega tanto nas suas costas, ele quer ter sempre a bola, ajuda os companheiros, eles vão ficar muito dependentes dele se as coisas continuarem assim", apontou.

"Todos olham agora para o Pogba, ele voltou à equipa inicial, mas ainda tem muitas lacunas em termos defensivos. Precisam de músculo naquele meio-campo e acredito que precisam também de um ponta-de-lança, acredito mesmo. Estiveram muito bem esta temporada, mas não podem iniciar a próxima à espera que os mesmos jogadores voltem a ter o mesmo desempenho", continuou, reforçando a ideia de que o Manchester United deveria procurar um avançado. "Ainda ninguém falou em nenhum nome, mas penso que o Manchester United precisa mesmo de um avançado. Nenhum dos jogadores que tem feito essa posição gosta realmente de a fazer, nem mesmo o Anthony Martial."