Para lá de ser um dos melhores médios do Mundo, Paul Pogba parece ter também olho para o ramo imobiliário. Pelo menos a julgar pela revelação de Bruno Fernandes, que esta sexta-feira, em conversa com o portal Soccer Bible, admitiu que quem o ajudou a escolher uma casa em Manchester foi o médio francês.





"O Paul foi o tipo que me mostrou todas as casas. Quando cheguei ele veio ter comigo com um livro e perguntou-me 'onde é que queres morar? Que preço queres pagar? Queres uma casa ou um apartamento?'. Isto enquanto ia folheando o livro. Nesse dia mostrou-me a lista, escolhi três ou quatro e no dia seguinte disse-me que íamos ver todas as casas. Num dia fiz os testes, no outro continuei, no seguinte vi casas e pouco depois joguei com o Wolves. Voltei a Portugal para ir buscar as minhas coisas e quando voltei a Inglaterra já tinha a minha casa", lembrou o médio ex-Sporting, que numa primeira fase ficou em casa de Diogo Dalot.