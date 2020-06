Paul Pogba "indignado" com atos de racismo: «Isto tem de parar de uma vez por todas!»

No dia em que os jogadores do Liverpool se ajoelharam no treino em Anfield, numa manifestação anti-racismo, Paul Pogba, avançado francês do Manchester United, juntou-se ao coro de protestos que se propaga um pouco por todo o mundo na sequência da morte de George Floyd em Minneapolis, Estados Unidos.





O jogador dos red devils deixou uma reflexão no Instagram, onde confessou sentir-se zangado e indignado relativamente ao que aconteceu."Nos últimos dias tenho pensado muito sobre a forma como expressaria os meus sentimentos relativamente ao que aconteceu em Minneapolis. Sinto ira, pena, humilhação, indignação, dor e tristeza.Tristeza pelo George e por todos os negros que sofrem com racismo todos os dias! Seja no futebol, no trabalho, na escola, em todo o lado!Isto tem de parar, de uma vez por todas! Não amanhã ou no dia seguinte, tem de acabar hoje!Atos violentos de racismo não podem mais ser tolerados.Eu não posso tolerarEu não vou tolerarNós não vamos tolerarRacismo é ignorânciaAmor é inteligênciaParem com o silêncioParem com o racismo"