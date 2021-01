Paul Scholes enfrenta fúria dos vizinhos após festa dos filhos na passagem de ano

Os vizinhos de Paul Scholes fizeram queixa à polícia na sequência da festa de passagem de ano que os filhos do ex-futebolista organizaram em casa, numa clara violação das regras de prevenção à covid-19.





Segundo o jornal 'The Sun', Alicia, de 19 anos, e Arron, de 21, reuniram um grupo de amigos e ainda partilharam fotos da festa temática nas redes sociais.O ex-jogador do Manchester United não aparece nas imagens.Paul Scholes já tinha estado numa polémica semelhante no verão, na sequência de uma festa de comemoração do 21.º aniversário do filho mais velho.