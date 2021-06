Paulo Fonseca: «Tenho o sonho de treinar na Premier League»

Finda a passagem pela Roma, Paulo Fonseca confessou esta quarta-feira, em entrevista ao jornal inglês 'The Telegraph', o desejo de treinar na Premier League. O técnico português, de 48 anos, rendido por José Mourinho no comando técnico dos giallorossi, quer 'medir-se' com os "melhores".





"Todos os treinadores querem ir, mais cedo ou mais tarde, para Inglaterra", garantiu Paulo Fonseca. "Eu também tenho esse sonho e acredito que se pode tornar possível. Acredito que mais cedo ou mais tarde vai-se realizar.""Tenho uma enorme paixão pelo futebol e a atmosfera em Inglaterra é inacreditável. Quero um dia vivê-la", frisou o técnico, completando: "A Premier League é a maior liga do Mundo e seria fantástico, para qualquer treinador, lá trabalhar. Não é coincidência ser na liga inglesa que estão os melhores treinadores e jogadores", concluiu.