Paulo Futre e Abel Xavier apadrinham lançamento da Premier League

Decorreu nesta manhã de terça-feira, no The Couch Sports Bar, em Lisboa, a apresentação da nova temporada da Premier League, na qual estiveram presentes os ex-jogadores Abel Xavier e Paulo Futre.'A Premier League agora é a sério' é o slogan da campanha de lançamento da competição por parte da Eleven Sports e é bem verdade. A estação de televisão adquiriu os direitos televisivos da liga inglesa e vai transmitir os 380 jogos em direto.Para além desta ação inovadora em Portugal, a Eleven Sports tem ainda uma oferta especial para os espectadores. A partir de sexta-feira, o cliente Eleven terá à sua disposição um novo canal na sua box, mas também através da aplicação e do website: a Eleven Extra.Com esta nova funcionalidade, o consumidor terá a oportunidade de escolher o jogo que pretende ver e que não está a dar em nenhum dos seis canais da grelha. A oferta da Eleven não se ficará pela transmissão dos jogos, uma vez que haverá conteúdos exclusivos, como entrevistas e programas em direto.