Pedro Martins aborda falhanço nas negociações com o Hull: «Uma honra ter recebido o convite para treinar um grande clube»

O Hull City esteve em negociações para contratar Pedro Martins, que poderia ter sido o próximo treinador dos tigers, mas estas falharam "após longas negociações", segundo referido em comunicado Agora foi a vez do técnico luso se pronunciar sobre o desfecho que não terminou em casamento e no Championship."Depois das negociações, tornadas públicas, mantidas com o Hull City, [quero] dizer que foi uma honra ter recebido o convite para treinar um grande clube, bem dirigido e com estrutura de Premier League. Agradeço muito a forma como fui recebido, em particular na pessoa do seu Presidente, o Sr. Ali Acun Ilicali , que tudo fez no interesse e vontade em contratar-me para treinador principal. Mas, infelizmente, nesta altura, não estavam reunidas as condições que permitissem um acordo. O Hull City é um grande clube inglês e que está em boas mãos para atingir a Premier League mais cedo do que se possa esperar. Obrigado a todos pelo apoio!", vincou o tricampeão grego pelo Olympiacos numa mensagem partilhada das redes sociais.