Pedro Martins dá os parabéns a Ederson: «Percebi que tinhas potencial para chegar ao topo do futebol mundial»

Pedro Martins e Ederson partilharam a camisola do Rio Ave na temporada 2014/15, a última época do guardião brasileiro antes de rumar ao Benfica, na época seguinte. O agora jogador do Manchester City foi considerado o terceiro melhor guarda-redes do Mundo para a 'France Football' e a distinção mereceu os parabéns do técnico português."Parabéns, Ederson, por teres sido considerado o terceiro melhor guarda-redes do Mundo pela France Football. Desde que trabalhámos no Rio Ave percebi que tinhas potencial para chegar ao topo do futebol mundial. Força, técnica, experiência e uma condição física natural potente fazem de ti dos melhores senão o melhor guarda-redes do futebol", frisou o treinador luso, de 52 anos.Pelo vilacondenses, Ederson fez 28 partidas oficiais em 2014/15, temporada em que aquela formação terminou o campeonato na 10ª posição.