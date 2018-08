Continuar a ler

Em três épocas no Chelsea, o avançado internacional espanhol disputou 131 jogos, marcou 28 golos, e colaborou na conquista da Premier League, em 2017, e na Taça de Inglaterra, em 2018.



"É importante para mim continuar no Chelsea. Quero ajudar a equipa, marcar golos e contribuir para conquistar mais troféus para o clube", disse Pedro, que é tido nos azuis como um grande jogador de apenas 1,69 metros de altura.



Pedro, campeão mundial em 2010 e europeu em 2012 com a camisola da La Roja, que vestiu por 65 vezes, cumpriu 11 temporadas no Barcelona, antes de se mudar para o Chelsea, tendo conquistado cinco títulos da liga espanhola e três Ligas dos Campeões.



Pedro Rodríguez prolongou o seu vínculo contratual com o Chelsea por um ano, até 2020, anunciou esta sexta-feira o clube da Premier League na sua página oficial."É ótimo para mim. Sinto-me feliz aqui, com os meus companheiros de equipa, com os adeptos e com o clube em geral", afirmou Pedro, de 31 anos, que chegou ao Chelsea em 2015, proveniente do Barcelona.

Autor: Lusa