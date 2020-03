Pedro Rodríguez: «Vou deixar o Chelsea»

O futebolista espanhol Pedro Rodríguez, de 32 anos, confirmou esta quarta-feira, em declarações à rádio Cadena Ser, que não vai renovar contrato com o Chelsea, clube que representa desde 2015.





"No final da temporada, vou deixar o Chelsea. O meu contrato termina em junho, mas isso nem é a coisa mais importante. O mais importante agora é mostrarmo-nos solidários. O que quer que aconteça em relação ao meu futuro, acontecerá com naturalidade, mas de momento não é importante, uma vez que nem sabemos quando iremos regressar aos treinos", afirmou o extremo formado no Barcelona.