«Pelo Natal já tínhamos 100 mil libras em multas só por causa do Balotelli»

Antigo defesa do Manchester City, Micach Richards contou esta terça-feira alguns episódios relativos à sua passagem pelos citizens, nomeadamente no que às multas do plantel diz respeito. Um tema (e uma 'caixa') que era alimentado praticamente de forma diária pelo inevitável Mario Balotelli, especialmente por causa dos seus atrasos."O Balotelli estava sempre atrasado... Normalmente dávamos todo o dinheiro a instituições de caridade e por altura do Natal já tínhamos uns 50 ou 100 mil só por causa dele! Ele andava lá pelas instalações... Imaginem que tínhamos uma reunião no andar de cima; ele estava no de baixo a relaxar. Ele acabava por lá aparecer, mas chegava ainda meio ensonado", atirou, entre risos, o antigo defesa.E o montante das multas até nem contemplava todos os atrasos do italiano, já que Richards, na sua condição de vicecapitão, tinha recebido a missão de supervisionar este tipo de infrações dos seus colegas. Ora, para não arranjar problemas, assumiu que por vezes fechava os olhos aos deslizes do italiano. Na prática, segundo explicou, Balotelli só era multado quando Vincent Kompany (o capitão de equipa) o apanhava..."O Kompany é um tipo ocupado, não é? Pelo menos parece-me... Ele estava sempre de olho nas multas e, já que eu era vicecapitão, pediu-me para tratar disso. Mas eu não me ia pôr a dizer ao treinador 'olha este chegou atrasado' ou 'este não limpou as suas coisas', por isso basicamente só eras multado se fosses apanhado pelo Kompany. Eu não sou nenhum 'bufo'. Tentei ser amigo de todos e várias vezes disse ao Balotelli 'hoje vou perdoar-te'... isto praticamente em todas as semanas!", atirou, entre risos, Richards, que atuou nos citizens entre 2001 e 2015.