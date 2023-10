«Pendurem-no no Louvre»: Aqui está o pior pontapé de saída de sempre...

O Swindon Town saiu vergado a uma derrota em casa do Notts County (1-3), em encontro da League Two inglesa. Mas o resultado é o que menos interessa nesta notícia, que destaca unicamente a forma bizarra como os homens do Swindon deram o pontapé de saída no encontro.

Uma jogada que parecia estudada, de forma a surpreender os adversários logo nos primeiros instantes do jogo, mas que acabou por se tornar num momento absurdo e que, obviamente, já conquistou as redes.

"Pendurem-no no Louvre", foi apenas um dos muitos comentários que a publicação recebeu.