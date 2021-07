Pennant aponta a Rafa Benítez: «Não dava instruções e era o Gerrard quem dava bofetadas»

Jermainte Pennant foi treinado por Rafa Benítez no Liverpool entre 2006 e 2009, mas a relação entre os dois parece não ter sido a melhor. Em declarações ao 'TalkSport', o antigo jogador abordou a forma como o treinador espanhol, atualmente no Everton, orientava os reds.





"Ele é uma lenda no Liverpool devido àquele jogo famoso da recuperação de um 3-0 na final da Liga dos Campeões, a qual foi impulsionada a 100% pelo Gerrard. Eu sei disso", começou por dizer o antigo extremo, dando a entender que era Steven Gerrard quem liderava a equipa."É diferente para cada jogador de futebol, cada um vai reagir de forma diferente com Rafa, mas, na minha opinião, ele não era um grande treinador de homens. As suas habilidades nesse aspeto eram poucas", apontou."Steven Gerrard e Jamie Carragher também disseram publicamente que achavam que era difícil [trabalhar com ele]. Achei difícil aproximar-me dele, ter uma conversa e talvez falar sobre certas situações dentro e fora do campo. Ele não se aproximava de ti, não falava sobre o que precisasses. Deixava isso para o Gerrard", realçou, dando exemplos."Especialmente nos jogos importantes, ao intervalo, se as coisas não corressem muito bem, ele não te apontava o dedo, nem dava instruções ou te dizia o que fazer para ganhar o jogo. Era o Gerrard quem te dava bofetadas [no balneário]. Naquela altura, eu não queria 'chatear' primeiro o Gerrard e só depois o treinador. Steven Gerrard era o jogador-treinador", vincou.Questionado sobre que futuro almeja para o técnico espanhol no Everton, Pennant foi perentório. "Acredito que não vai [brilhar nem levar o clube para outro nível]. Peço desculpa aos adeptos do Everton", atirou, antes de sustentar o seu ponto de vista."Olha para onde ele esteve depois de sair do Liverpool. Em Newcastle não os fez brilhar, manteve-os à tona. Penso que vai ficar um bocado 'preso' no Everton", finalizou.