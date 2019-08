Pep e Klopp já ‘aquecem’ para a Supertaça

É já amanhã, às 15 horas, que Liverpool e Manchester City entram em campo para disputar a Supertaça. Na antecâmara do embate já houve um pequeno ‘arrufo’ entre os treinadores. Depois de Klopp ter dito que também gostava de viver na "terra da fantasia onde se pode comprar tudo o que se quer", aludindo aos gastos de Real, Barcelona, PSG e... Man. City, Guardiola acusou o toque.

"Não é verdade que tenhamos gasto 200 milhões de euros todos os verões. Não gosto que o Klopp diga isso, porque não foi assim. Além disso, o Liverpool não é uma equipa pequena e também gastou", disse, apesar de pouco depois elogiar o rival: "Ele inspira-me em muitas coisas. As suas equipas são fáceis de identificar e jogam bem. A mensagem e o sorriso dele são positivos para o futebol."

No que diz respeito ao jogo dentro das quatro linhas, Klopp centrou as suas palavras em Sadio Mané, que vai falhar o encontro: "Regressou após 16 dias de descanso, por causa da Taça das Nações Africanas. Ele não bebe e não come muito, por isso em breve estará apto."