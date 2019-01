A Federação Inglesa de Futebol (FA) adveriu esta sexta-feira Pep Guardiola devido ao comportamento do técnico no duelo com o Liverpool , partida que os citizens venceram por 2-1. Em causa estão os protestos do treinador espanhol, alguns deles bastante exaltados, tanto na direção do juiz principal como do quarto árbitro.Refira-se que esta é a primeira vez que Pep Guardiola é advertido, sendo que à quarta advertência arrisca-se a ser alvo de suspensão.