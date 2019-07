Pep Guardiola deixa recado a Leroy Sané: «Quem não está contente que vá embora»

Pep Guardiola quer que Leroy Sané continue a vestir as cores do Manchester Ciy, mas o treinador está a ficar cansado da indecisão do jogador, que está à espera que o Bayern Munique avance para a sua contratação. Os citizens pedem 100 milhões pelo passe, verba que os bávaros mostram alguma relutância em desembolsar.





"O clube fez-lhe uma proposta e a nossa vontade é que fique connosco", disse Guardiola, que não deixou, todavia, de mandar um recado ao avançado alemão. "Queremos gente feliz aqui. Vamos ajudá-lo da melhor maneira possível, mas já disse umas 10 vezes ao clube que só quero cá gente que esteja contente, caso contrário que vão embora."Entretanto, Guardiola revelou o próximo capitão do Manchester City será escolhido pelos jogadores. Vincent Kompany retirou-se no final da época passa; o médio David Silva envergou a braçadeira no particular que a equipa realizou na China, diante do West Ham, mas não o fez a título definitivo. "Eles vão escolher o capitão quando estivermos todos juntos."