Pep Guardiola e a 'boca' de Pellistri: «Vou ter de falar com a Puma...»

Como já teve oportunidade de ler no Record, o jovem red devil Facundo Pellistri lançou o dérbi da cidade de Manchester, entre United e City, com uma provocação ao rival, advertindo que quando vai passear por Manchester com a namorada, nunca vê camisolas do City.

Ora Pep Guardiola ouviu a 'boca' e foi instado a comentar, algo a que acedeu com aquele sorriso típico de quem já tinha a resposta preparada: "Tenho de falar com o departamento de vendas da Puma. Mas OK... Se este tipo e a namorada acreditam nisso, tudo bem."