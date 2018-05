Continuar a ler

"Estou muito feliz e entusiasmado. É um prazer poder trabalhar aqui", disse Guardiola, em declarações à página oficial do clube.O antigo futebolista iniciou a sua carreira no Barcelona, no qual conquistou três ligas espanholas, três supertaças, duas Taças do Rei, três supertaças europeias, três mundiais de clubes e duas Ligas dos Campeões.Depois do Barcelona, o técnico orientou os alemães do Bayern Munique, sagrando-se campeão em três épocas, e em 2016 assumiu os ingleses do City, clube em que teve apenas sucesso na segunda época, com Taça da Liga e campeonato.Esta época, apesar dos recordes internos e do título, a grande deceção foi a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões diante do Liverpool, ao perder em Anfield Road por 3-0, e em casa por 2-1.