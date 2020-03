Pep Guardiola: «Saíremos disto mais fortes»

O Manchester Cty publicou um novo vídeo nas redes sociais, com algumas das estrelas da equipa, a apelarem aos adeptos para cumprirem o isolamento social e a serem solidários, numa altura em que o mundo combate o Covid-19. Entre eles, destaque para o técnico Pep Guardiola que acredita que as pessoas saírão diferentes da luta contra a pandemia.





"É tempo de ouvir e seguir os conselhos dos cientistas, médicos e enfermeiros. Vocês são a minha família do futebol e irei fazer tudo o que for possível para vos fazer sentir melhor. Fiquem em casa, fiquem seguros. Voltaremos disto mais fortes, melhores e mais gentis", vincou o técnico no vídeo divulgado esta segunda-feira.Também o português Bernardo Silva deixou um conselho aos adeptos dos citizes: "Olhem por vocês e mantenham-se fortes", atirou o avançado, sendo corroborado pelo antigo guardião do Benfica, Ederson: "Aproveitem este momento para cuidarem de vocês e das vossas famílias".