Pep Guardiola vai à prisão

A simpatia de Pep Guardiola pela causa catalã não é propriamente novidade. O treinador do Manchester City chegou a ser multado pela federação inglesa por se apresentar nos jogos com uma fita amarela na lepela, mostrando assim solidariedade para com os independentistas, que se encontram detidos na Catalunha. Agora, o treinador visitou-os na prisão.O técnico aproveitou a pausa nos campeonatos, motivada pelos compromissos das seleções nacionais, para se deslocar à cadeia de Lledoners, em Barcelona.Jordo Cuixart, ativista cultural partilhou uma foto com o treinador à entrada da cadeira. "Obrigado Pep Guardiola por mostrar aos prisioneiros em Lledoners que a liderança é também empenho social e solidariedade, e por nos lembrar que o trabalho de equipa não tem limites. Infinitamente grato", escreveu Cuixart no Twitter.Guardiola visitou Oriol Junqueras, vice-presidente do antigo governo da Catalunha, que o ministério público espanhol quer condenar a 25 anos de prisão por rebelião.