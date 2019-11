Pep Guardiola volta a defender Bernardo Silva: «Não é aquilo que o acusam de ser»

Pep Guardiola voltou a sair em defesa de Bernardo Silva, depois do internacional português ter sido suspenso por um jogo pela Federação Inglesa devido a um tweet alegadamente racista para com o seu colega Benjamin Mendy.





"Mais importante do que sentirmos a falta dele, é que tenha sido acusado de algo que não é. Se querem escolher alguém para mostrar algo, foi a pessoa certa. Ele será mais cuidadoso com as redes sociais, mas se isto puder ajudar a melhorar a sociedade, então o Bernardo vai aceitar. Mas ele não é aquilo que o acusam de ser", atirou o técnico em declarações reproduzidas pelo 'The Guardian'.Bernardo Silva vai falhar a receção do Manchester City frente ao Chelsea, este sábado, pelas 17h30.