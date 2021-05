Peter Crouch e a renovação de Cavani: «A ideia de que está ultrapassado não faz sentido»

Peter Crouch não tem dúvidas de que o Manchester United deve renovar com Edinson Cavani. O avançado uruguaio, de 34 anos, termina contrato no final da época e quer regressar à América Latina, mas o antigo avançado - que respondeu a perguntas de adeptos através do 'Daily Mail' - defende que os red devils devem segurá-lo.





"Quando o Cavani assinou, alguém me perguntou se ele acabaria por ser como o Radamel Falcão, que teve um desempenho dececionante depois de assinar a custo zero em 2014. Há a perceção de que o United é um 'centro de reforma' para alguns jogadores, mas acho que seria uma falta de respeito colocar o Cavani nesse patamar. Sempre gostei muito dele e já provou ser um ponta-de-lança fantástico, marcou 8 golos nos últimos 7 jogos que jogou", explica Crouch, de 40 anos, quando inquirido se os red devils devem prolongar o contrato do sul-amaricano."A ideia de que ele está ultrapassado não faz sentido nenhum. Ouço as pessoas dizerem que o Harry Kane é velho aos 27 anos, por amor de Deus... Percebe-se que o Cavani cuida-se bem. Ele lidera pelo exemplo e pode continuar a ajudar o United. Precisam de renovar com ele", explica o ex-jogador do Tottenham e Liverpool, entre outros.Peter Crouch foi também questionado sobre o Chelsea. O que pode o clube fazer para diminuir a diferença relativamente ao Manchester City?"Precisa de mais uma janela de transferências. Se o Chelsea conseguir comprar um central de grande nível, isso irá colocá-los noutro patamar na próxima época. O Tuchel pegou numa boa equipa, mas ainda está atrás do City. Mal posso esperar para ver os próximos passos que o Chelsea e o Tuchel vão dar porque estou boquiaberto com o impacto que ele teve. Estou impressionado e ninguém na Europa quer defrontá-los, estão em grande forma", analisou.O City e o Chelsea vão disputar a final da Liga dos Campeões no próximo dia 29.