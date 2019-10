Peter Schmeichel diz que Pogba é uma 'criança problemática'

Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Manchester United, não foi nada meigo nas críticas lançadas contra Paul Pogba depois do 1-1 averbado pelos red devils frente ao Arsenal, em Old Trafford, na segunda-feira à noite.

O dinamarquês garante que Pogba é uma ‘criança problemática’, que passou o jogo ‘escondido’ e que assim poderá não ser tão útil à equipa inglesa.

"Foi uma exibição muito estranha.Ao olhar para a equipa desde as bancadas é complicado perceber o que se está a passar e qual era o plano para aquele jogo. A forma como a bola circula quando o Pogba está na equipa é diferente de quando ele não está em campo. E eles têm de trabalhar isso. Se quer jogar o Pogba tem de acelerar um pouquinho", referiu o antigo guardião do clube.

"Ele estava a tornar o jogo muito lento. Nos primeiros 25 minutos ele basicamente só jogou para o lado e para trás. Para um jogador do calibre dele é muito pouco. Não percebo o papel dele na equipa. Mesmo quando o treinador fez alterações e o Pogba passou a jogar mais à frente, nada mudou", atirou depois.

"Ele fez dois grandes passes no jogo. Mas foram dois e não quinze.. E vejo isso como um problema. Ele chama demasiado as atenções. Parece que temos uma criança problemática na nossa equipa", rematou.