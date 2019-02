Petit avisa Guendouzi: «Miúdo, não imites o Özil»

De um cabeludo histórico para um cabeludo promissor. Emmanuel Petit, internacional francês que brilhou forte no miolo do Arsenal no final da década de 90, decidiu aconselhar o compatriota Matteo Guendouzi, advertindo-o que seguir a atitude recente de Mesut Özil pode-lhe sair caro...

"O Matteo faz-me lembrar como era no arranque da minha carreira. A energia que tem no campo e a forma como se entrega. Aliás, posso fazer uma comparação com o Özil. Quando terminei a minha carreira, ao serviço do Chelsea, devido a uma lesão, senti a falta de motivação. Mas estava pouco motivado por causa da lesão..."

"Acredito que o Guendouzi tenha um tremendo respeito pelo Özil, especialmente por tudo o que ele conseguiu na sua carreira. É campeão do Mundo. Mas também tenho a certeza de que ele não quer ser como o Özil no final da carreira – sem chama, sem vontade de comer, sem vontade de passar fome, simplesmente a passar o tempo."

Recorde-se que a apatia de Özil tem sido tema recorrente em Inglaterra nos últimos tempos, tendo-se até equacionado uma possível saída do Emirates Stadium.