Petr Cech anuncia que vai abandonar a carreira no final da época

Petr Cech vai colocar um ponto final na carreira no final desta época. O guarda-redes checo do Arsenal, de 36 anos, emitiu um comunicado nas redes sociais onde dá conta da decisão."Esta é a minha 20.ª época como futebolista profissional, já se passaram 20 anos desde que assinei o meu primeiro contrato profissional, por isso chegou o momento de anunciar que vou retirar-me no final desta temporada. Depois de jogar 15 anos na Premier League e de ter ganho todos os troféus possíveis, sinto que alcancei tudo a que me propus. Vou continuar a trabalhar arduamente no Arsenal para conseguir mais um troféu esta temporada e estou ansioso para ver o que a vida de reserva fora dos relvados", escreveu o jogador.Cech deu nas vistas ao serviço do Sparta de Praga, de onde saiu em 2002 rumo ao Rennes. Em 2004 mudou-se para o Chelsea onde foi treinado por José Mourinho. Nos blues ganhou uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, foi 4 vezes campeão inglês, venceu 4 Taças de Inglaterra, três taças da Liga e duas Supertaças.Em 2015 chegou ao Arsenal tendo ganho uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça.