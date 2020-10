Petr Cech retirou-se há mais de um ano... mas foi inscrito pelo Chelsea na Premier League

Retirado dos relvados desde o final da temporada 2018/19, o checo Petr Cech foi esta terça-feira incluído na lista de jogadores inscritos pelo Chelsea para disputar a Premier League. Aos 38 anos, e sem jogar desde 29 de maio do ano passado, o checo faz parte de uma lista de quatro guarda-redes, juntamente com Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga e Willy Caballero. Segundo o Chelsea, este movimento inesperado deve-se essencialmente à situação de pandemia, que poderá deixar os blues, no pior dos cenários, sem qualquer guarda-redes disponível.





"O Petr Cech foi incluído no plantel como guarda-redes de reserva de urgência. Este é um passo de precaução perante as condições sem precedentes causadas pela Covid-19. Irá assumir uma posição de jogar sem contrato", pode ler-se no comunicado dos blues.Cech, refira-se, assume desde o início da época passada a função de assessor técnico do clube, função que irá manter a menos que seja chamado para colmatar uma eventual dupla ausência na baliza. Pelo meio vai treinando com os guarda-redes do plantel principal, aos quais vai dando dicas preciosas, conforme recentemente Frank Lampard destacou em conferência de imprensa.